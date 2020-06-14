Брестчане не верят словам новых владельцев АКБ и вышли на площадь 14.06.2020, 16:13

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Фото: Людмила СЕЛЕХ

В Бресте прошло традиционное «кормление голубей».

Днем 14 июня на площади Ленина в Бресте вновь прошла традиционная акция протеста против аккумуляторного завода, который построен в нескольких километрах от города. Подобные молчаливые акции проходят здесь больше двух лет – с 4 марта 2018 года.

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Одной из тем обсуждения протестующих стал сбор подписей под их заявлением в Брестские облисполком, горисполком, райисполком, а также в Совет Министров Беларуси и ООО «Аккумуляторный альянс», пишет «Брестская газета».

Напомним, в мае этого года стало известно, что скандальное предприятие под Брестом выкупили новые владельцы, которые изменили название общества с ООО «АйПауэр» на ООО «Аккумуляторный Альянс». 7 июня новые собственники аккумуляторного завода Сергей Каганович и Дмитрий Басков пришли на площадь Ленина в городе Бресте и поговорили с людьми, которые протестуют против строительства аккумуляторного завода. На площади новые владельцы заявили о том, что они готовы к разговору с местными жителями.

«Мы считаем, что их заявление о диалоге было популистское и сделано с единственной целью – убрать людей с площади. Но так как владельцы люди ответственные, мы сейчас собираем подписи под обращением к председателю облисполкома о содействии в проведении общественных обсуждений именно нового проекта», – сказал 14 июня на площади один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.

Фото: Людмила СЕЛЕХ

«Почему мы так заостряем внимание именно на общественных обсуждениях? Во-первых, кто бы что ни говорил, первые общественные обсуждения были проведены формально. Участие в них принял ноль человек, а в течение более двух лет люди выходят на площадь в знак протеста и было собрано 40 тысяч подписей против аккумуляторного завода», – продолжил Бекалюк.

По общему мнению противников завода, проведение полноценных общественных обсуждений проекта аккумуляторного завода «Аккумуляторный Альянс» и отчета о воздействии его на окружающую среду – оптимальный вариант разрешить конфликт между местными жителями и владельцами аккумуляторного завода.

«В данных общественных обсуждениях будет и техническое заключение Демьяна Лепесевича. Сейчас он работает с документами. Я со всей ответственностью заявляю: информация новых владельцев о том, что он якобы дал согласие на участие в пусконаладочных работах – это провокация», – отметил Бекалюк.

Что касается пусконаладочных работ, то, по информации активистов, они могут начаться уже на следующей неделе.

«Фактически это запуск завода. То, что цифры будут написаны правильные, лично у меня не вызывает сомнений», – сказал Дмитрий Бекалюк.

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Обсудили на площади в это воскресенье и предстоящий приезд в Брест Лукашенко. Напомним, по предварительной информации, его визит ожидается в понедельник 22 июня. В связи с этим активисты не собираются отказываться от традиционной акции на площади, которая должна пройти накануне, 21 июня. Также протестующие вспомнили слова Лукашенко, которые он произнес во время посещения города на празднование его 1000-летия, о том, что только брестчане будут решать, быть этому заводу рядом с городом или нет.

«Мы знаем, что во время визитабудет встречаться с активом. В связи с этим мы отправим в Администрацию Лукашенко заявление с просьбой включить в состав актива людей, которые имеют активную гражданскую позицию. Цель одна – разговор про завод», – дополнил Дмитрий Бекалюк.

После акции протеста собравшиеся пошли по центральным улицам Бреста до кинотеатра «Беларусь».