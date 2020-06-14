Николай Козлов: Перед нами открывается новое окно возможностей 1 14.06.2020, 16:35

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Режим Лукашенко стал абсолютно мафиозным и преступным.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Белорусский оппозиционер, лидер Объединенной Гражданской Партии Николай Козлов прокомментировал режим Лукашенко:

- Перед нами открывается новое окно возможностей. Люди всем сердцем хотят, чтобы Лукашенко ушел. Люди уже не поддерживают диктатора, и ему придется уйти. Его режим стал абсолютно мафиозным и преступным.