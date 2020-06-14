Все руководство Горецкого РОВД заразилось коронавирусом 10 14.06.2020, 16:47

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Также на карантин закрыт райисполком.

Читатели из Горок Могилевской области пишут Telegram-каналу "Баста!" о новых очагах коронавируса. Заражение обнаружено в РОВД и райисполкоме.

"Все руководство Горецкого РОВД болеет. Заместители начальника – дома на больничных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По городу очень много больных. Райисполком закрыт на карантин, внутрь никого не пускают. Многие государственные организации тоже ввели ограничения из-за большого количества зараженных", - пишет работник Горецкого РОВД.

"Четверо работников ОАО "Молочные горки" – с подтвержденным диагнозом COVID-19. На предприятии один раз проводили санобработку, но контакты до сих пор ходят на работу", - пишет читатель.

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