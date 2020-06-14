Обнуляжный дед Игорь Эйдман

14.06.2020, 17:24

Что россияне могут противопоставить путинскому правлению?

Результаты "обнуляжного" голосования безусловно будут сфальсифицированы. Причем, судя по последнему заявлению Путина, жуликам поставлена задача нарисовать поддержку "абсолютного большинства" от списочного состава избирателей. Таким образом, для власти одинаково неудобно массовое неучастие и голосование против поправок. Причем, чем меньше будет реально проголосовавших "за", тем сложнее будет нарисовать искомую цифру; тем больше фальсификаторы оставят улик, дискредитируют эту позорную процедуру, вызовут возмущение в обществе. Было бы очень здорово усложнить жуликам их задачу.

Российских избирателей по степени лояльности к режиму можно разделить на три большие группы. Сознательно нелояльные: 10-20%, убежденные путинисты: 10-20% и аполитичные конформисты-пофигисты, отношение которых к властям можно определить как безразличное непротивление: 60%-80%.

К путинистам обращаться смысла нет, они все равно не услышат. Агитировать нелояльных тоже бессмысленно, они и так за обнуляж не проголосуют. Главная целевая аудитория и для оппозиции, и для власти – конформисты. Они привыкли, если уж пришли на выборы, голосовать "за". Их жизненная философия основана на непротивлении власти (как любой превосходящей силе). К активному выражению несогласия даже в форме голосования "против", они, в большинстве, не готовы. Однако есть вероятность, что в условиях пандемии, да еще летом, конформисты просто в массовом порядке не придут на бессмысленный мутный "плебисцит". Поэтому Кремль нервничает и старается всеми доступными средствами, в том числе с помощью беспрецедентного подкупа, заманить их на участки. Оппозиция может попытаться помешать этому. Агитировать пофигистов голосовать "против" бессмысленно, а вот призыв к ним не участвовать в голосовании может упасть на благодатную почву.

Месседжи к этой аудитории могут быть примерно такими:

Придти голосовать значит поставить свое здоровье под короновирусную угрозу;

Голосование не имеет смыла, потому что поправки уже утверждены;

Если мы проголосуем за поправки, власти решат - люди их настолько сильно поддерживают, что готовы принять любые новые непопулярные меры, типа повышения пенсионного возраста;

Из-за поправок несменяемая власть получит право воровать бесконечно.

Есть еще одна важная целевая аудитория. Это около 10% избирателей, которых погонят голосовать под принуждением (бюджетники,

военные и т.д.). Среди них тоже есть оппозиционеры, пропутинцы, и пофигисты. С первыми двумя группами всё понятно. Наиболее важно поведение последней. Она сильнее, чем те, кто придет на участки по своей воле, будет мотивирована тайно проголосовать "против". Вот к этому ее и стоит призвать. Вас погнали на бессмысленное голосование с угрозой для здоровья, проголосуйте "против", назло идиотам, устроившим этот цирк.

В общем, месседж ко всем еще не определившимся избирателям может звучать примерно так: "Не ходите на бессмысленное и опасное голосование за несменяемость воровской власти, а если все-таки заставят прийти, проголосуйте против".

Игорь Эйдман, "Главред"