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Самая быстрая ракета в мире: Трамп выступил с заявлением о новой разработке

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  • 14.06.2020, 17:24
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Самая быстрая ракета в мире: Трамп выступил с заявлением о новой разработке

Президент США анонсировал создание супероружия.

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что его страна активно обновляет свой арсенал вооружения и разрабатывает самую быструю в мире гиперзвуковую ракету, сообщает "Апостроф".

Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте он рассказал про сверхзвуковую ракету.

"Она будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ракеты в мире. Она может поражать цель на расстоянии в тысячу миль (около 1,6 тысячи км), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 см)", − сказал американский лидер.


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