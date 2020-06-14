Ученые смоделировали появление первичного бульона и показали зарождение жизни 14 14.06.2020, 17:48

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Любопытный эксперимент прошел в лабаратории немецкого университета.

Ученые из Университета Дуйсбург-Эссен (UDE) обосновали свою теорию о том, что жизнь могла начаться глубоко в земной коре. В своих экспериментах они создали неодушевленные структуры, которые в течение короткого времени разрабатывали стратегии выживания. Об этом сообщает книга The First Cell, опубликованная издательством Springer, пишет «Хайтек».

В начале был пузырь: самогенерирующийся пузырь, похожий на мыльный пузырь, заключенный в мембрану. Он был окружен жидкостью по рецепту первичного бульона, с температурой от 40 до 80°С и повышенным давлением. Это те условия, которые существовали около 3,8 млрд лет назад и до сих пор существуют сегодня — далеко в земной коре.

С помощью экспериментальной установки химик Кристиан Майер из Центра наноинтеграции (CENIDE) и геолог Ульрих Шрайбер, также профессор UDE, смоделировали заполненные водой трещины в недрах Земли, а также в геотермальных источниках. В своем лабораторном эксперименте они создали и разрушили в общей сложности 1500 поколений пузырьков в течение двух недель.

Исследователи обнаружили, что некоторые пузырьки пережили смену поколений, потому что они внедрили определенных предшественников белка из первичного бульона в свою мембрану. Это сделало их более стабильными, и что наиболее важно, их мембрана стала немного более проницаемой.

Майер и Шрайбер уверены, что они, по крайней мере, указали путь к предварительной стадии жизни. Как они моделировали во времени, миллиарды лет назад, такие пузырьки могли стать достаточно стабильными, чтобы выходить на поверхность во время извержений гейзеров. Со временем в эти везикулы добавлялись все новые и новые функции.