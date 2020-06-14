Волонтеры Светланы Тихановской пообещали преподнести белорусским властям сюрприз 1 14.06.2020, 17:52

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Фото: Радыё Рацыя

На Гроднинщие не спадает активность на пикетах в поддержку альтернативных кандидатов.

На Гродненщине продолжается сбор подписей за Светлану Тихановскую. Волонтеры и члены инициативной группы собирают подписи не только в областном центре, но и в малых городах, сообщает «Радыё Рацыя».

О сборе подписей журналистам рассказал один из волонтеров Олег Кекух:

- Были в Зельве, собирали подписи. Собрали около 70 подписей. Кажется немного, но если посчитать относительно тех, кто там живет, а это чуть более 7000 человек, то за семь часов подписался 1% населения.

Фото: Радыё Рацыя

После районного центра волонтеры и члены инициативной группы приехали собирать подписи в Гродно:

- Люди идут все, и с заводов, иногда даже видел, что те же самые сотрудники некоторых силовых ведомств подходят. Народ стоит постоянно, не бывает так, что простаиваем больше 2-3 минут.

- Может, вы знаете уже сколько жителей Гродно подписалось?

Фото: Радыё Рацыя

- Нет, не знаем, не приходится нам такая информация. Это будет неожиданность для наших властей.