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В Мозыре не хватает больничных мест для заразившихся коронавирусом и пневмонией

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  • 14.06.2020, 18:12
  • 3,409
В Мозыре не хватает больничных мест для заразившихся коронавирусом и пневмонией

Из городской больницы выписывают пациентов, не дождавшись их выздоровления.

Об этом сообщают читатели Telegram-канала "Баста!".

"Моей маме в четверг сделали операцию в Мозырской городской больнице, - пишет читатель. - Сегодня прошло четыре дня. Утром пришёл врач, осмотрел и выписал её, несмотря на то, что она должна была лежать 9-10 дней.

Медперсонал сообщил что вчерашний день пришло очень много контактов по COVID-19 и пневмонии. За день было 20 машин, людей некуда ложить поэтому пациентов по-максимуму выписывают, несмотря на то что сегодня воскресенье".

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