Фотофакт: Бронзовая чемпионка Пекина ставит подпись за альтернативного кандидата 7 14.06.2020, 18:23

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Надежда Остапчук

Перемены поддерживают даже спортсмены.

Победительница ЧЕ и ЧМ, а также бронзовая призерка Пекина-2008 Надежда Остапчук все чаще демонстрирует свою гражданскую позицию. Например, она публично раскритиковала решение белорусских властей о проведении парада на 9 мая в разгар пандемии коронавируса, пишет «Трибуна».

В конце мая Надежда высказалась и по грядущим так называемым выборам. В частности, поделилась мнением об альтернативных кандидатах.

Остапчук: «Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди»

Но кажется, что позиция Остапчук как минимум по Виктору Бабарико прояснилась. Дело в том, что Надежда засветилась на пикете по сбору подписей за этого кандидата. Кадр со спортсменкой, которая, кажется, собирается оставить свою подпись, был опубликован в сторис официального инстаграма Бабарико.