Наше будущее в наших руках 20 14.06.2020, 18:53

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Фото: ТАСС

Белорусский офицер призвал коллег не исполнять преступные приказы власти.

Письмо-обращение офицера МВД публикует Telegram-канал NEXTA:

«Здравствуйте, я хочу защитить сотрудников МВД, т.к. таковым являюсь сам. И обратиться к своим коллегам.

Я, как и многие сотрудники МВД, не поддерживаю в настоящее время режим АГЛ. Так как он создан для закрепления именно его власти, а не ради благополучия граждан РБ. В действующей ситуации мы катимся ко дну и нас спасет только новый лидер, который хотя бы в первые 5 лет даст новый путь развития и изменения ситуации.

Мы устали от постоянного вранья и самосуда. Каждый из нас (я про сотрудников) может оказаться на месте тех людей, которых умышленно сажают ни за что, потому что так удобно (нет человека — нет проблем). Лишать премий нас продолжают каждый месяц (денег нет, нужно экономить) и не боятся ничего — Таракану нужны чужие деньги для оплаты своих друзей, которые будут его защищать его 9-10 августа. После того, как весь народ поднимется против него.

Уважаемые силовики спецподразделений, власть АГЛ не вечна! Что вы будете делать потом, когда к власти придут адекватные, психически уравновешенные люди? Стреляться? Как вы будете смотреть в глаза своим детям и родителям? Или вы думаете, что вас никто не найдет и не узнает о ваших действиях? Кто он такой, что правит вами против настоящего закона и правосудия, которое нужно обычным трудягам?

Он не бог и смерть его неизбежна, у него нет сил вами управлять и заставлять делать все, что ему угодно. Одумайтесь и прекратите идти по пути шута, который не знает и не умеет руководить страной. Он не всесильный! И чего вы боитесь? Обычного смертного, который не дорожит вашими жизнями и жизнями ваших детей. Обычный смертный человек, который не стоит и гроша ломанного, но которого все боятся по неизвестным причинам. Что вы получили за четверть века, кроме налогов, угнетения, преследования и подчиненности шуту? Куда этому заботливому руководителю страны 18 резиденций, если сколько же санаториев было во время правления Сталина?

Вот и наши налоги пропадают, а он про Бабарико, Цепкало и Тихановскую — мол, накрали. А сколько ты, Саша, накрал за 25 лет, раз наша экономика терпит крах?.. Я думаю, Караев, Равков, Назаренко — вы вспомните присягу и будете ее соблюдать или ваши слова были просто брошены на ветер...

„Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, приказы командиров и начальников, высоко нести честь и достоинство работника органов внутренних дел, не жалея своей жизни защищать права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств (...) Если же я нарушу эту торжественную Присягу, то готов нести ответственность по законам Республики Беларусь”.

НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ».