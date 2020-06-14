Cиноптики рассказали, когда в Беларуси будет жарко 3 14.06.2020, 18:57

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Погода в нашей стране — дама капризная.

Буквально несколько в дней в стране было настоящее лето с солнцем и жарой, а потом опять началось – ветер, дождь и прохладные +14°C. Сколько можно это терпеть? Рассказывает сайт kyky.org.

Минчанам точно придется потерпеть минимум один день. Завтра, 15 июня, в Минске опять ожидаются ветер, дождь, и возможно, гроза. Температура воздуха тоже не порадует, скромные +12°C – +16°C. В других областях страны тоже будет пасмурно, но на юго-востоке страны при этом обещают жару – до +26°C – +29°C.

Вообще, синоптики не радуют. Долгосрочный прогноз обещает «ни дня без дождя» на всей следующей неделе с 15 по 21 июня. Но с температурой воздуха, которая похожа на летнюю – +30°C. Но вы же помните, что погода в нашей стране – дама капризная. И может вести себя совсем не так, как думают синоптики.