Десятки тысяч твоих соотечественников уже на улицах, выходи и ты 3 14.06.2020, 20:14

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Фото: «Наша Ніва»

Каждый должен прихлопнуть таракана внутри себя.

Виновник всего происходящего вокруг - не Лукашенко. Он лишь жалкий негодяй, использующий наши слабости против нас. Telegram-канал "Баста!" публикует комментарий своего подписчика, оставленный в Youtube.

"Когда уже все это закончится?" - спрашивают люди и продолжают по приказу начальства ставить подписи за Сашу 3%, сидеть в комиссиях, фальсифицировать выборы, подписываться на госпропаганду, платить взносы в БРСМ и "Белую русь", - пишет он. - Продолжают оставаться в официальных и бесполезных профсоюзах, выходить работать за копейки, слушать чушь идеологов.

Это обязательно закончится. Но это может закончиться быстрее и безболезненнее, если каждый из нас прихлопнет таракана в себе. Перешагнет через свою слабость, трусость и лень.

Виновник всего происходящего вокруг - не Лукашенко. Он лишь жалкий негодяй, использующий наши слабости против нас. Настоящий виновник - в зеркале.

Смотри, десятки тысяч твоих соотечественников уже на улицах, они смело и громко высказывают то, о чем ты мечтаешь. Давай, выходи тоже. Стыдно ведь потом будет от того, что вся твоя борьба ограничилась лайками в соцсетях и гневными речами на кухнях".