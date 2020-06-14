В Минске в квартире жилого дома произошел взрыв 8 14.06.2020, 21:05

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(Обновлено) ЧП предшествовала вспышка бытового газа.

В Минске на улице Кольцова произошел взрыв. Появилась информация об инциденте, который случился в жилом доме номер 23, пишет onliner.by.

Информация МЧС

По информации МЧС пять человек были спасены работниками службы. Они были выведены из подъезда, где горела квартира. Три человека эвакуированы из соседнего. По предварительной информации пожару предшествовала вспышка бытового газа. В 20:47 пожар был ликвидирован.

«Был яркий свет и сильный взрыв, как будто бомба упала»

Ирина живет в 21-м доме по улице Кольцова. Говорит, все случилось примерно в 20:28.

— Я услышала сильный взрыв, а потом был яркий свет. Думала, что то ли машина взорвалась, то ли бомба упала, — рассказала она Onliner. — После этого стали слышны мелкие взрывы, треск какой-то. Я выбежала на балкон и видела, как люди бегут туда. Парень пробегал и говорил, что шланг взорвался газовый. Очень быстро приехали пожарные, 12 машин, мингаз приехал, скорые. Сначала, видимо, что-то там отключали, потом тушили пожар. Вот только сейчас начали выводить людей. И то пока не всех. Осколки от стекол валяются, как бы там дом не обвалился. Очень многие переживают. Очень страшно.

МЧС Беларуси опубликовало фото из квартиры, где случился взрыв.