В Могилеве продолжили собирать подписи за Светлану Тихановскую 2 14.06.2020, 21:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Волонтеры продолжили работу несмотря на то, что было принято решение не собирать подписи в областных городах.

Волонтеры штаба возможного кандидата в президенты Светланы Тихановской из Могилева продолжают работу, сообщает «Радыё Свабода».

11 июня Тихоновская объявила, что приостанавливает собирать подписи в Минске и областных центрах, опасаясь задержания членов своей инициативной группы и провокаций на пикетах.

Фото: «Радыё Свабода»

Екатерина Толанкова, могилевская активистка из команды Тихановской рассказала, что она и ее волонтеры вышли собирать подписи, чтобы не подводить тех, кто не успел подписаться за альтернативного кандидата в минувшие дни.

Фото: «Радыё Свабода»