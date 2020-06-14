Египет объявил о возобновлении полетов с 1 июля 14.06.2020, 21:40

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Ранее в Египте приянли решение открыть для иностранных туристов популярные курорты.

Египет возобновит международное авиасообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает РБК со ссылкой на египетское государственное новостное агентство MENA.

По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний.

Страна примет меры для того, чтобы этот шаг не повлиял на распространение коронавируса. В частности, все поверхности в самолетах будут продезинфицированы, на борту будут подаваться только сухие завтраки и напитки в жестяных банках, журналы в салонах размещаться не будут.

Ранее в Египте разрешили открыться ограниченному количеству отелей при условии, что они будут соблюдать правила безопасности при размещении гостей, сообщает газета Ahram Online. Таким образом власти пытаются восстановить туристический сектор страны, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Изначально отелям разрешили заполнять их номерной фонд только на 25%, но позже уменьшили ограничения до 50%.