Жители Гродно уволили «Сашу три процента»6
- 14.06.2020, 21:43
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В городе, в который едет Лукашенко, появились листовки c требованием его отставки.
Жители Гродно "уволили" Сашу 3%, который завтра собирается посетить областной центр, пишет Telegram-канал "Баста!".
"Мы не оппозиция, мы твои работодатели. Мы не протестуем, мы тебя увольняем", - именно такие слова были написаны на листовках, которые появились в Гродно.
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