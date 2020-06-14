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Жители Гродно уволили «Сашу три процента»

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  • 14.06.2020, 21:43
  • 10,376
Жители Гродно уволили «Сашу три процента»

В городе, в который едет Лукашенко, появились листовки c требованием его отставки.

Жители Гродно "уволили" Сашу 3%, который завтра собирается посетить областной центр, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Мы не оппозиция, мы твои работодатели. Мы не протестуем, мы тебя увольняем", - именно такие слова были написаны на листовках, которые появились в Гродно.

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