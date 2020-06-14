Политический провал Путина Алексей Мельников

14.06.2020, 21:59

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Нет ничего нового в том, что Украина сделала еще один шаг для укрепления своей безопасности.

Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Такой же статус имеют Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.

С точки зрения властей России это событие должно оцениваться как провал, в силу того, что они назначили НАТО противником России.

Но это не только, и не в первую очередь, провал дипломатической шпаны из смоленской подворотни, осыпанной Путиным орденами и должностями, - эти наемники, словно киллеры, исполнят любой приказ правящей мафии. И разделят, в конечном счете, ее судьбу. Как Риббентроп в Нюрнберге.

Случившееся – политический провал лично Путина, его курса на «ограниченный суверенитет» стран, спасшихся из СССР.

Нет ничего нового в том, что Украина сделала еще один шаг для укрепления своей безопасности, защиты от страны-агрессора – России. Он лишь подчеркивает давно начатое движение.

И все же, это еще одно доказательство ограниченных, не соответствующих фантазиям, возможностей путинской внешней политики.

Циничные российские руководители - последователи «реал политик» могут теперь убедиться, что она действует и в обратную сторону.

Алексей Мельников, Telegram