Политический провал Путина
- Алексей Мельников
- 14.06.2020, 21:59
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Нет ничего нового в том, что Украина сделала еще один шаг для укрепления своей безопасности.
Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Такой же статус имеют Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.
С точки зрения властей России это событие должно оцениваться как провал, в силу того, что они назначили НАТО противником России.
Но это не только, и не в первую очередь, провал дипломатической шпаны из смоленской подворотни, осыпанной Путиным орденами и должностями, - эти наемники, словно киллеры, исполнят любой приказ правящей мафии. И разделят, в конечном счете, ее судьбу. Как Риббентроп в Нюрнберге.
Случившееся – политический провал лично Путина, его курса на «ограниченный суверенитет» стран, спасшихся из СССР.
Нет ничего нового в том, что Украина сделала еще один шаг для укрепления своей безопасности, защиты от страны-агрессора – России. Он лишь подчеркивает давно начатое движение.
И все же, это еще одно доказательство ограниченных, не соответствующих фантазиям, возможностей путинской внешней политики.
Циничные российские руководители - последователи «реал политик» могут теперь убедиться, что она действует и в обратную сторону.
Алексей Мельников, Telegram