Брестчане продолжают бороться за право дышать чистым воздухом 1 14.06.2020, 22:08

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Ученый подверг критике цифры, которые власти приводят в защиту завода АКБ.

14 июня жители Бреста в очередной раз собрались для традиционного «кормления голубей» на главной площади Бреста. В минувшее воскресенье протестующие выразили мнение о необходимости провести новое общественное обсуждение проекта завода АКБ, на это раз – собирали подписи с требованием об этом, пишет «Салiдарнасць».

Тем временем новые хозяева (на этот раз они на площадь не пришли), готовы пойти на более активный диалог с общественностью. На минувшей неделе они впервые предоставили возможность ознакомиться с самим производством и документами на него своим оппонентам – инженеру Демьяну Лепесевичву и доценту кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического университета, кандидату технических наук Сергею Басову.

Специалисты от общественности провели на заводе по несколько часов. Лепесевич пока отказался давать какие-либо комментарии для прессы, отметив лишь, что руководство «Аккумуляторного альянса» «не чинит никаких препятствий для нашей работы, предоставляет все, что мы запрашиваем, готово с нами работать далее и включить нас в состав рабочей комиссии по контролю за пуско-наладочными работами». (Такие работы новые собственники предприятия намерены провести уже в ближайшее время).

Басов, в свою очередь, не изменил своей позиции в отношении данного производства. Он по-прежнему считает его небезопасным для жителей Брестского региона.

– Что бы ни говорили сейчас новые хозяева, есть мировой опыт, который никто пока не может опровергнуть, – сказал «Салiдарнасцi» ученый. – Зарубежные, сопоставимые по производительности предприятия, выбрасывает в атмосферу не менее 150 кг. Согласно европейскому стандарту по охране окружающей среды, для завода, перерабатывающего около 20 тысяч тонн свинца в год, выброс свинца в атмосферу не должен превышать 300 кг. На такую цифру ориентированы лучшие евростандарты.

А нам сперва рассказывали байки о трех килограммах, теперь говорят о семнадцати. С моей точки зрения, эти цифры очень далеки от реальности. Ибо невозможно отменить законы природы проектными и административными решениями. Недаром в Китае за последнее время подобные производства массово либо закрываются, либо переносятся на большие расстояния от населенных пунктов.

По мнению Сергея Басова, предстоящие пуско-наладочные работы сами по себе не могут служить показателем экологической безопасности завода, поскольку их проведение сопряжено со многими факторами, которые могут и не сработать или сработать иначе при дальнейшей эксплуатации этого производства:

– Многое ведь зависит от того, где будут установлены приборы, куда подует ветер. И потом, новые фильтры работают всегда лучше, чем старые. Что с ними будет через полгода-год-два, ведь этого никто не знает. Недаром свинцовое производство относится к первому классу опасности и занимает второе место (по степени угрозы) после АЭС. Поэтому такие производства, они, конечно, имеют право на существование и нужны для экономики, но должны размещаться в радиусе хотя бы 25-30 км от ближайших населенных пунктов.

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Тем временем, руководство «Аккумуляторного альянса» в своем ответе на обращение общественности сообщает: «Заводы с современными системами очистки выбросов в данный момент осуществляют свою деятельность в непосредственной близости (100-500м) от жилых домов в Германии, Польше, Турции и других странах.

По всему миру постоянно вводят в эксплуатацию новые предприятия по производству свинцово-кислотных АКБ и модернизируют старые для увеличения производственных мощностей.

В 2013 году построен завод АКБ в Турции, в 2018 году построен завод АКБ в США, в 2020 году началось строительство нового завода в Болгарии».