Бесславный и позорный конец Лукашенко 4 Виктор Горбачев

14.06.2020, 22:23

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Фото: «Белсат»

Рушится последний бастион.

Последний оплот и надежда. И кто бы мог подумать, да? Прошло каких-то 25 лет и ситуация поменялась кардинальным образом. Те, кто тогда, в далеком 1994 году рукоплескали, обнимали, верили и голосовали, сегодня по другую сторону баррикад. Да, ситуация не в его пользу. Народ понял, во что вляпался. Народ устал. И кто бы мог подумать, что "деревня" и крестьяне смеются и не желают отдавать свой голос за Лукашенко. За что и за какие такие успехи и коврижки? Падает последний бастион. Рубеж рушится и отступать уже не куда. Даже обосра**ные или отмытые коровы не спасают.

Нет, то что деревня вымирает, мы знает. Видим. Но то, что так быстро и слишком катастрофически?! К этому все и шло. К этому и вели все эти 25 лет. И вот, чэсные очередные "его личные выборы". Кажется, деревня и крестьяне должны быть в его рядах и обойме. Ан нет. Падает бастион. Баста. Сегодня в какую бы еще живую и оставшуюся деревню не заехали, везде плюются и открещиваются. Достал всех. И достало все.

Проезжаем по делам мимо деревни Ивашковичи, Гомельская область, Петриковский район. И нет той былой прыти, что ранее. Все рушится на глазах. Был магазин, сплыл. Поиезжает лавка райповская с просроченными продуктами. Счастье. Был ФАП — и нету. Сами езжайте и лечитесь куда-нибудь. Был клуб — и пустота. Все, что было, все пропало. Была школа — и ничего уже нет. Остались лишь жители. В большинстве своем — от 70 лет и выше. Остатки былой роскоши. Их все меньше и меньше. Молодыми и не пахнет. А если кто и есть из тех, кто работает, то за 200-300 рубликов, не более.

И вот, пошла по деревне староста с молодой девушкой из сельсовета подписи собирать за Лукашенко. А не тут то было! Отказ. Отказ. Отказ за отказом. Все посылают подальше. Даже очень далеко. Гонят со дворов и неудобными словами строителя "страны для жизни" хают. И запугивание, что пенсию давать не будут, не действует. Население, прям на глазах народом становится.

Вот и говорю. Рушится последний оплот, тот самый, деревенский. А это не просто звоночек, это звон колоколов для властей и "самого" строителя. Это настоящий набат! Это конец. Бесславный и позорный. И в какую бы деревню не заехали, везде одна картина. Смеется народ. Ой как смеется над всем происходящим и потугами властей. И тут уже ни все каналы БТ, и никакие угрозы заезжих чиновников не помогают. Ну, не настолько же "глупый и дурной" наш народ, как о нем власть думает?! Вот он и говорит: "Досыць!"

Виктор Горбачев, "Фейсбук"