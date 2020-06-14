Жительнице Солигорска с симптомами COVID-19 врачи предложили лечиться водой и каплями для носа 14.06.2020, 22:21

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Тест и снимок делать отказались.

Об этом жительница Солигорска рассказала Telegram-каналу "Баста!".

"Сама столкнулась с тем, что никто не хочет даже слушать о СOVID-19, - пишет она. - На работе у двоих коллег подтвердилось заражение. Я почувствовала себя не очень хорошо еще в среду. Появилась осиплость голоса, слабость непонятная, температура 37,2 - 37,4. В четверг пропал вкус и обоняние, температура колебалась от 35,5 до 37,4.

У ребенка появился кашель и поднялась температура. Обратилась в больницу, меня, мягко говоря, послали, хоть в этой же больнице ровно неделю назад приняли коллегу, у которой подтвердился COVID-19.

Не хочу долго описывать все наши перемещения по инстанциям, но, в результате, мне было сказано, что тест и снимок сделают нам только когда будет температура от 38 и выше и проблемы с дыханием. Прописали противоаллергический препарат, капли в нос и пить воды три литра в день. Сыну еще антибиотик и таблетки от кашля прописали".

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