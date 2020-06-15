Пятрас Ауштрявичюс: Санкции ЕС могут сдержать Лукашенко 9 15.06.2020, 7:38

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ПЯТРАС АУШТРЯВИЧЮС

ФОТО: DELFI

Когда зажжется «красный свет» для режима?

Об этом в интервью cайту Сharter97.org рассказал евродепутат от Литвы, постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

- Господин Ауштрявичюс, насколько пристально наблюдает Европарламент за проходящей в Беларуси избирательной кампанией и какие уже можно сделать выводы?

- Должен сказать, что на сегодняшний момент имеется достаточный интерес среди европарламентариев к ситуации в Беларуси. Мы не только следим за проходящей избирательной кампанией, но и оцениваем происходящее в стране. Некоторые европейские институции говорят о перспективах развития отношений с Беларусью, но для этого мы должны оценивать, соблюдаются ли базовые права человека в этой стране.

Я чувствую, что интерес к вашей стране существует, есть активная группа людей, которая наблюдает и хорошо разбирается в ситуации в Беларуси. Поэтому недостатка интереса к Беларуси на данный момент нет.

- Вы обратились к вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на происходящие в Беларуси и предложили ввести санкции против белорусских властей. Почему вы инициировали такое решение?

- Скажу откровенно, за последний месяц события в Беларуси показывают, что режим Лукашенко даже не думает о какой-то нормализации отношений с оппозицией, соблюдении нормальных процедур выдвижения кандидатов, я уже не говорю о преследовании этих людей и так называемых личных характеристиках, которые он им раздает и которые являются унижением человеческого достоинства.

У меня есть предчувствие, что это только начало и можно ожидать еще большего давления на оппозиционных активистов и лидеров. Поэтому я считаю, что мое обращение — не преждевременное. Мы предложили начать обсуждение возможности введения санкций. Думаю, что это было бы хорошим инструментом сдерживания ненужных и репрессивных действий со стороны Лукашенко. Поэтому я очень надеюсь, что это было услышано и воспринято довольно серьезно.

Мы будем наблюдать за процессом и могу сказать, что это не последнее наше письмо. Как я уже говорил, наблюдение за ситуацией в Беларуси активизировалось.

- ЕС призвал белорусские власти немедленно освободить блогера Сергея Тихановского, но вместо этого мы видим давление на другого потенциального кандидата — Виктора Бабарико. Отреагирует ли Брюссель?

— Складывающаяся ситуация и служит поводом для обсуждения предупредительных санкций. Я вижу в действиях режима Лукашенко систематичность и активизацию. Поэтому я разделяю ваше мнение о том, что репрессии могут распространиться и на Бабарико. У Лукашенко сегодня нет перевеса, он не чувствует уверенности в своей победе со счетом «6:0», поэтому давление будет усиливаться и это нужно понимать. Европейские политики, которые не будут реагировать на наши предупреждения, только способствуют развитию подобного сценария в Беларуси и совершению там, можно сказать, политических преступлений.

Поэтому будем надеяться, что Евросоюз не проспит и ему не придется реагировать постфактум, что он не будет говорить, что «вот так получилось, но будем придерживаться «realpolitik» и выходить на сотрудничество с Лукашенко». По-моему, это было бы окончательной потерей лица Евросоюза в Беларуси.

Считаю, что белорусское общество и так довольно толерантно относится к действиям европейских политиков в определенные моменты. Поэтому я надеюсь, что все руководители, к которым мы обращались, поймут всю серьезность ситуации.

- Cегодня активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» и другие лидеры оппозиции находятся в тюрьме. В то же время Мининформ заявил о желании полного контроля над СМИ. Можно ли говорить, что избирательная кампания проходит с большими нарушениями и есть повод считать предстоящие выборы нелегитимными?

- По-моему, можно говорить уже о сотнях нарушений во время этой избирательной кампании, и молчание со стороны Евросоюза может стать «зеленым светом» для дальнейшего закручивания гаек со стороны белорусских властей.

- Есть ли у Евросоюза «красные линии», после которых последует жесткая реакция на действия режима Лукашенко?

- Наблюдая за ситуацией могу сказать, что «красный свет» может зажечься ближе к самой дате 9 августа. Я наблюдаю за действиями Евросоюза и критически отношусь к его безделью и молчанию в этой избирательной кампании, однако ждать серьезной реакции, по-моему мнению, стоит во время нарушений на самих так называемых выборах. Cамообман и политическая наивность Евросоюза играет на руку Лукашенко.

- Можно ли сделать так, чтобы «красный свет» для Лукашенко зажегся еще до 9 августа?

- Я вижу несколько возможностей. Мы остаемся в контакте с представителями оппозиции, которые рассказывают нам о ситуации в Беларуси уже много лет. Однако хотелось бы, чтобы был слышен голос общественных организаций, особенно регионального уровня. Поэтому сегодня все зависит от белорусов и громкого голоса общества.