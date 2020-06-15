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Хмель обещает снова повысить цены на «коммуналку»

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  • 15.06.2020, 7:44
  • 8,494
Хмель обещает снова повысить цены на «коммуналку»
Андрей Хмель
Фото: belta.by

Об этом министр рассказал в эфире БТ.

Белорусы к концу года будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на 83%, заявил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

— Сегодня можно сказать, что практически все услуги, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме. По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться, на уровне 83 с хвостиком процентов, — заявил министр.

По его данным, сегодня в Беларуси чуть более 4 млн лицевых счетов, на начало этого года просроченными были 340 тысяч лицевых счетов, то есть более 8%.

— Не скажу, что она критическая, но и не скажу, что это мало, потому что это десятки миллионов рублей, которые не оплачены именно населением, это вымытые оборотные средства, — отметил Андрей Хмель.


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