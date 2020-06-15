Как приблизить перемены: 4 простых шага 2 Дмитрий Навоша

15.06.2020, 7:47

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Дмитрий Навоша

Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»

Вы ждете мирных перемен к лучшему и хотите их приблизить. Как?

Очень просто: поговорите с равнодушными. Не обязательно даже переубеждать поклонников Лукашенко, их мало, и это весьма специфичные люди, раз остались его поклонниками при всем творящемся беспределе. Равнодушных (а также тех, кто в унынии, так как «ничего не изменить») гораздо больше. И только с их молчаливого согласия могут откладываться долгожданные перемены.

Сделайте 4 простых шага:

1) Помогите равнодушным осознать, в каком страна тупике. Для этого не обязательны политические лозунги – достаточно показать, что говорит и делает сама власть, подавляя любую альтернативу и перечеркивая перспективы.

2) Донесите до безразличных и «всёпропальщиков», что реальные перемены в стране начинаются с малых шагов. Не дать загнать себя на досрочное голосование, результаты которого сфальсифицируют. Не дать сфальсифицировать, если кто-то из ваших знакомых состоит в избиркомах.

Отстоять свои права перед начальством или низовыми представителями власти – тем тоже полезно понять, что помыкать людьми больше не выйдет. «Нет, вас не уволят, всех не уволить, иначе работать будет некому. Да, это +100 к самоуважению, и другие уважать будут больше».

3) Убедите их поддерживать других белорусов в отстаивании своих прав – как на предприятиях и в своих городах, так и на национальном уровне. Не быть безмолвной послушной массой. Не все могут быть активистами, но если не поддерживать тех, что есть (словом, делом, деньгами, любым способом) – бороться за права граждан будет некому. Солидарность людей друг с другом – великая сила, и именно ее отсутствие позволяет 3% вертикали и силовиков помыкать целой страной.

4) Помогите равнодушным выйти из-под зомбирования госпропагандой, чуть больше заинтересоваться жизнью вокруг себя. Посоветуйте пару независимых телеграм- или YouTube-каналов, пабликов в ВК или сайтов. Ложь властей бесстыдна и оскорбительна для человеческого сознания, из-под этой информационной радиации людей надо выводить.

Поговорите с равнодушными – с соседями, с коллегами, со знакомыми, с близкими и дальними родственниками. И посоветуйте уже имеющимся единомышленникам делать то же самое: если каждый убедит хотя бы 2-3 человек, страна изменится намного быстрее.

Это самый простой и законный способ, нужно лишь немного времени и душевных сил.

Перемены, правда, могут быть скорыми и мирными. Но для этого хотя бы немножко измениться должны не только вы, но и многие из тех, кто вас окружает.

Дмитрий Навоша, специально для Charter97.org