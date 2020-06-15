К делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин 40 15.06.2020, 8:12

11,353

Кадр из программы на телеканале "Беларусь 1"

Их стоимость - около 20 миллионов долларов.

К уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов. Об этом сообщил 14 июня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Иван Эйсмонт.

В сюжете, посвященном делу «Белгазпромбанка», Эйсмонт рассказал об обысках в банке и других коммерческих структурах, в ходе которых, по его словам, «было изъято около четырех миллионов долларов, полученных, как считает следствие незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, дигипассы и многое другое», пишет tut.by.

Были также продемонстрированы картины. Этого видео, подчеркнул Эйсмонт, еще не было в эфире. Названия произведений искусства в сюжете не озвучивались, но крупным планом была показана «Ева» Хаима Сутина — картина из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».

«Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу. Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж», — сказал ведущий. «Истинная стоимость данных активов может быть куда выше, можно только представить, за сколько они были проданы на аукционах», — добавил он.

Формирование корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» началось в 2011 году. Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико рассказывал, что толчком к возникновению проекта стала книга Владимира Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси», изданная в 2010 году. Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на их родину. «Стыдно, когда на родине Шагала нет ни одной его работы», — говорил Бабарико.

Сейчас корпоративная коллекция «Белгазпромбанка» насчитывает более 100 артефактов, ее ядро составляют произведения художников Парижской школы. Многие экспонаты этого собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В мае этого года Виктор Бабарико покинул пост главы правления «Белгазпромбанка», который занимал в течение 20 лет, в связи с участием в предстоящих президентских выборах. В поддержку его выдвижения кандидатов в президенты собрано более 300 тысяч подписей — рекордный показатель для альтернативных претендентов на пост президента за все время избирательных кампаний в Беларуси.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. На следующий день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил журналистам, что департамент финансовых расследований КГК располагает доказательствами причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Виктор Бабарико утверждает обратное. «Власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов», — заявил он сразу после обысков. При этом Бабарико подчеркнул, что не намерен прекращать свое участие в избирательной кампании.