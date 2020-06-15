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Самый социально-дистанцированный ресторан в мире открылся в Швеции

  • 15.06.2020, 8:20
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Самый социально-дистанцированный ресторан в мире открылся в Швеции
Фото: Oddbird

Заказать столик можно в самом отчужденном месте страны.

Шведская компания «Oddbird», производящая безалкогольное вино, открыла ресторан в заповеднике под Стокгольмом. Ресторан располагает всего шестью столиками, расставленными в лесу, в поле и у воды. Гостям предлагают исключить контакты с людьми и насладиться природой, пишет News.Cision.

«Вместо того, чтобы путешествовать за границу, теперь мы можем оказаться на природе и обнаружить здесь волшебные места, которые прежде даже не рассматривали. Но на самом деле этот ресторан - даже не пункт назначения, а скорее состояние ума», - заявил представитель винодельни Мехмет Гюрбюзер.

Отмечается, что посетители могут заказать стол посреди рощи или поля, а также на пирсе, у воды. Всего ресторан предлагает шесть столиков. Каждый из них был индивидуально спроектирован датской компанией по дизайну интерьеров «Norrmans» из переработанной мебели и материалов.

В меню ресторана - безалкогольное вино, которое производит «Oddbird», а также блюда, приготовленные шеф-поварами компании.


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