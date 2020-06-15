Врач сообщила о странном симптоме у переболевших COVID-19 6 15.06.2020, 8:30

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Фото: ANGOP

Сейчас невозможно сказать, является ли этот симптом временным или постоянным.

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко испытывают озноб даже на жаре и при отсутствии вируса в организме. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, причиной такому странному симптому может быть нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. «Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами», — пояснила Павлова.

Врач отметила, что пациенты с ознобом часто принимают его за повторное заболевание COVID-19, однако тесты показывают отсутствие вируса. Поэтому ученые пришли к выводу о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции.

По словам Павловой, сейчас невозможно сказать, является ли этот симптом временным или постоянным, так как врачи еще очень мало знают о коронавирусе. Соответственно, не существует и официальных клинических рекомендаций для устранения озноба.

Эндокринолог посоветовала при появлении подобного симптома согреваться теплым чаем или теплой водой с ягодами — черной смородиной, малиной. При этом не следует злоупотреблять алкоголем.

Ранее в июне в российском Минздраве сообщили, что у пожилых людей COVID-19 может сопровождаться атипичными симптомами — бредом, тахикардией и снижением артериального давления.

При этом обычных проявлений заболевания — одышки, кашля или лихорадки — может и не быть. Но это не свидетельствует, что болезнь протекает в легкой форме.