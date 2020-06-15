Саудовская Аравия выйдет победителем в борьбе за долю рынка нефти 3 15.06.2020, 8:59

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Фото: Reuters

У страны самая низкая себестоимость добычи нефти.

В этом десятилетии доля Саудовской Аравии на рынке нефти должна подняться до максимальных уровней с 1980-х годов по мере повсеместного сокращения инвестиций в результате коронавирусного кризиса.

Об этом говорится в отчете JP Morgan, пишет Reuters.

JP Morgan ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2020 году в среднем составит 91 миллион баррелей в сутки, это на 9 миллионов баррелей в сутки ниже предыдущих оценок. Потребление вернется к докризисному уровню в 100 миллионов баррелей в сутки только в ноябре 2021 года.

Однако из-за изменений в структуре потребления спрос навсегда потеряет в этом десятилетии 3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущими прогнозами, считают в JP Morgan. Предложение же упадет на 5 миллионов баррелей в сутки из-за недостатка инвестиций в новые добычные проекты и закрытия некоторых месторождений. У Саудовской Аравии самая низкая себестоимость добычи нефти и крупнейшие мощности, поэтому она лучше других готова занять освободившуюся нишу, считает инвестбанк.

Сланцевая добыча в США в этом десятилетии покажет минимальный рост — до 11 миллионов баррелей в сутки к 2030 году с 10,9 миллиона баррелей в сутки в нынешнем, прогнозирует JP Morgan. Появившийся недостаток в предложении удовлетворят страны ОПЕК, как только цена достигнет $60 за баррель — именно при таковом ценовом уровне члены ОПЕК в среднем способны достичь бюджетного баланса.

Хотя рыночная доля ОПЕК упадет с пикового значения 39% в 2016 году до 33% в 2020—2021 годах, инвестбанк ждет, что организация доведет ее до 40% к 2025 году.

Доля Саудовской Аравии должна вырасти за этот период с 11,6% в 2020 году до 15%, на таком уровне она не была с 1980-х.

Цены на нефть снизились с начала 2020 года более чем на 40% вслед за беспрецедентным падением спроса. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ договорились снизить добычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В июне ОПЕК, Россия и другие крупные нефтедобывающие страны решили продлить рекордное сокращение добычи нефти до конца июля.