Не очень уверенно выйдя из бункера 2 15.06.2020, 9:15

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Фото: AFP

Блогосфера о заявлениях Путина в День России.

Об "уверенном (в сравнении с США) выходе" России из пандемии коронавирусной инфекции сообщил Владимир Путин в День России. Однако комментаторы считают иначе: эпидемия продолжается, в лучшем случае, происходит выход на "плато". Примерно так были восприняты и другие его заявления - о событиях в США, о поправках к Конституции, которые якобы перераспределяют полномочия, пишет kasparov.ru.

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Обнулённый триумф.

Совершенно очевидно, что "голосование" по поправкам в Конституцию РФ, которое изначально планировалось как триумф Путина — таковым уже не станет.

После внесения "поправок Терешковой" отечественная пропаганда и проКремлёвские telegram-каналы открыто продвигали тезис о том, что "голосование по поправкам = голосованию о доверии действующему президенту".

После случились:

"нефтяная война", развязанная Сечиным, которая привела к значительным финансовым потерям;

"Путинские каникулы", которые добили последние накопления и так заметно обнищавших в последние годы россиян;

бегство НедоГаранта в личный бункер, во время которого страна управлялась вообще непонятно кем...

Ни о каком "голосовании о доверии" в такой атмосфере говорить явно не приходится.

Вернее, говорить-то можно, но его итоги могут оказаться для Кремля фатальными.

Поэтому пришлось менять риторику: "голосование" было превращено в капустник, НацДедушка практически более не упоминается, а поправка "с обнулением" и вовсе из всех сил прячется и удаляется с государственных сайтов.

Триумф Путина обнулился раньше его сроков".

Игорь Барышников:

"Что касается диктатуры...

Президент (а оно точно президент?!) отдает часть существенных полномочий. Отдает. Часть. Существенных. Полномочий.

Двадцать лет отдает, не видите, что ли, обнуляет,какая диктатура, *лять!

И вообще, Россия уверенно выходит из пандемии. А в США кризис!"

Борис Вишневский:

"Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то (с принятием поправок к Конституции - Б.В.) ситуация меняется кардинально. Госдума превращается в крайне влиятельный орган".

Это Владимир Путин отвечает на критику своих поправок в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия-1".

Естественно, без неудобных вопросов и без возражений обслуживающего персонала, прикидывающегося журналистами.

На самом деле, никакую "часть существенных полномочий" президент от себя не отдает.

Да, Думе дается право по представлению премьера утверждать вице—премьеров и часть министров.

Но при этом премьер назначается президентом, и хоть и с согласия Думы, но без ее права этому назначению помешать: Дума не может ли предложить своего кандидата, ни заставить президента отказаться от своего кандидата: три раза не согласует президентского назначенца - будет распущена. После чего президент все равно назначит премьером того, кого хочет.

То есть, премьер - это полностью послушный президенту человек. И вице-премьеры и министры, которых он предложит Думе для согласования - будут теми, кто заранее устраивает президента. Это первое.

Второе: президент в любой момент может одним щелчком пальцев сбросить с доски все эти шахматные фигурки, как и премьера. И отправить вице-премьеров и министров в отставку, не получая на это согласия Думы.

Третье: Министров обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, министра МЧС, директора ФСБ президент по-прежнему назначает самостоятельно, без согласия Думы.

Четвертое: Госдума, как и сейчас, не может отправить правительство в отставку, не рискуя роспуском. Она может выразить ему недоверие (причем, только всему правительству, а не отдельному вице—премьеру или министру) — но при этом, как и сейчас, президент вправе выбирать между отставкой правительства и роспуском Госдумы.

Так что, ничего президент не отдает. А только добавляет: усиливается его влияние на суды и прокуратуру, и появляются дополнительные возможности блокировать принятые законы.

Что тут скажешь? Опять соврал. Как учили в КГБ".

Дмитрий Милин:

"У Путина явно какая-то другая Россия. Путин 12 июня: "из бункера вышел... и сразу зашел", а мы тут со своими проблемами остались".

Alexander Bumb:

"Радует, что в бункере минимальные потери. Это главное".

Михаил Тяпкин:

"Путин заявил, что Россия "выходит из ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями".

А в это время мэр Сургута заболел коронавирусом.

Неужели только один мэр на весь Сургут???

Как же им это удалось: и мэру и коронавирусу???"

Вера Афанасьева:

"Путин заявил об уверенном выходе РФ из пандемии коронавируса, а о своём уверенном выходе из бункера почему-то не заявил"

Количество заболевших COVID в день по России без учета Москвы.

Вот так выглядит "плато", во время которого будут проводиться парад и голосование.

Комментарии излишни.

График - Ильи Ковалёва".

Эль Мюрид:

"Путин высказал свое крайне важное и никому не интересное мнение о событиях в США. "Президент [США Трамп] говорит "надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят "да пошел ты подальше", - поделился своими наблюдениями Путин.

Собственно, уровень понимания происходящего у российского президента вполне отражен в этой фразе. Что такое разделение властей, что такое компетенция уровней управления - для него зверь неведомый, высший пилотаж управления для Путина - это "вертикаль управления", где все решения принимаются исключительно наверху, а вниз спускаются руководящие указания. И - никакой инициативы и самостоятельности. На выходе в итоге рано или поздно получаем коллапс всей системы. Разумнее, конечно, было бы заняться российскими проблемами, которых Путин нагромоздил за свои 20 лет предостаточно. Но ему скучно заниматься рутиной, да и не понимает он, что с этим делать. А потому и лезет в международные дела, полагая себя компетентным в их решении. Правда, если ты ничего не можешь сделать внутри страны, то кто тебе сказал, что ты способен на что-то за ее пределами?

У распределенных систем управления свои противоречия, которыми сегодня активно пользуются те, кто поддерживает градус накала событий в Штатах. Но комментировать их с точки зрения совершенно иной логики бессмысленно и бесперспективно".

Кирилл Шулика:

"Путин сегодня сказал, что наша страна всегда поддерживала афроамериканцев в борьбе за их права. Анжела Дэвис, Мартин Лютер Кинг и т.д. Я-то уверен, что ничего хорошего в этом нет, СССР и рухнул в том числе и потому, что поддерживал оборванцев всего мира. Но это было, а теперь нет...

Теперь Россия выступает против терроризма, экстремизма и за ментов. Причем, это важно, за ментов во всем мире - от Украины времен Януковича до США. Россия - родина ментов. Это и есть позиционирование страны на мировой арене.

Новость не в том, что Путин сказал про то, что в США все плохо, а у нас все хорошо - с коронавирусом боремся лучше и расовых беспорядков нет. Новость в том, что он впервые очно за все время пандемии дал интервью, сидя рядом с журналистом Павлом Зарубиным. Вышел, так сказать, из бункера".