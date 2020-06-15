Не очень уверенно выйдя из бункера

Не очень уверенно выйдя из бункера2
- 15.06.2020, 9:15
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Блогосфера о заявлениях Путина в День России.
Об "уверенном (в сравнении с США) выходе" России из пандемии коронавирусной инфекции сообщил Владимир Путин в День России. Однако комментаторы считают иначе: эпидемия продолжается, в лучшем случае, происходит выход на "плато". Примерно так были восприняты и другие его заявления - о событиях в США, о поправках к Конституции, которые якобы перераспределяют полномочия, пишет kasparov.ru.
Телеграм-канал "Запретное мнение":
"Обнулённый триумф.
Совершенно очевидно, что "голосование" по поправкам в Конституцию РФ, которое изначально планировалось как триумф Путина — таковым уже не станет.
После внесения "поправок Терешковой" отечественная пропаганда и проКремлёвские telegram-каналы открыто продвигали тезис о том, что "голосование по поправкам = голосованию о доверии действующему президенту".
После случились:
"нефтяная война", развязанная Сечиным, которая привела к значительным финансовым потерям;
"Путинские каникулы", которые добили последние накопления и так заметно обнищавших в последние годы россиян;
бегство НедоГаранта в личный бункер, во время которого страна управлялась вообще непонятно кем...
Ни о каком "голосовании о доверии" в такой атмосфере говорить явно не приходится.
Вернее, говорить-то можно, но его итоги могут оказаться для Кремля фатальными.
Поэтому пришлось менять риторику: "голосование" было превращено в капустник, НацДедушка практически более не упоминается, а поправка "с обнулением" и вовсе из всех сил прячется и удаляется с государственных сайтов.
Триумф Путина обнулился раньше его сроков".
Игорь Барышников:
"Что касается диктатуры...
Президент (а оно точно президент?!) отдает часть существенных полномочий. Отдает. Часть. Существенных. Полномочий.
Двадцать лет отдает, не видите, что ли, обнуляет,какая диктатура, *лять!
И вообще, Россия уверенно выходит из пандемии. А в США кризис!"
Борис Вишневский:
"Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то (с принятием поправок к Конституции - Б.В.) ситуация меняется кардинально. Госдума превращается в крайне влиятельный орган".
Это Владимир Путин отвечает на критику своих поправок в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия-1".
Естественно, без неудобных вопросов и без возражений обслуживающего персонала, прикидывающегося журналистами.
На самом деле, никакую "часть существенных полномочий" президент от себя не отдает.
Да, Думе дается право по представлению премьера утверждать вице—премьеров и часть министров.
Но при этом премьер назначается президентом, и хоть и с согласия Думы, но без ее права этому назначению помешать: Дума не может ли предложить своего кандидата, ни заставить президента отказаться от своего кандидата: три раза не согласует президентского назначенца - будет распущена. После чего президент все равно назначит премьером того, кого хочет.
То есть, премьер - это полностью послушный президенту человек. И вице-премьеры и министры, которых он предложит Думе для согласования - будут теми, кто заранее устраивает президента. Это первое.
Второе: президент в любой момент может одним щелчком пальцев сбросить с доски все эти шахматные фигурки, как и премьера. И отправить вице-премьеров и министров в отставку, не получая на это согласия Думы.
Третье: Министров обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, министра МЧС, директора ФСБ президент по-прежнему назначает самостоятельно, без согласия Думы.
Четвертое: Госдума, как и сейчас, не может отправить правительство в отставку, не рискуя роспуском. Она может выразить ему недоверие (причем, только всему правительству, а не отдельному вице—премьеру или министру) — но при этом, как и сейчас, президент вправе выбирать между отставкой правительства и роспуском Госдумы.
Так что, ничего президент не отдает. А только добавляет: усиливается его влияние на суды и прокуратуру, и появляются дополнительные возможности блокировать принятые законы.
Что тут скажешь? Опять соврал. Как учили в КГБ".
Дмитрий Милин:
"У Путина явно какая-то другая Россия. Путин 12 июня: "из бункера вышел... и сразу зашел", а мы тут со своими проблемами остались".
Alexander Bumb:
"Радует, что в бункере минимальные потери. Это главное".
Михаил Тяпкин:
"Путин заявил, что Россия "выходит из ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями".
А в это время мэр Сургута заболел коронавирусом.
Неужели только один мэр на весь Сургут???
Как же им это удалось: и мэру и коронавирусу???"
Вера Афанасьева:
"Путин заявил об уверенном выходе РФ из пандемии коронавируса, а о своём уверенном выходе из бункера почему-то не заявил"
Количество заболевших COVID в день по России без учета Москвы.
Вот так выглядит "плато", во время которого будут проводиться парад и голосование.
Комментарии излишни.
График - Ильи Ковалёва".
Эль Мюрид:
"Путин высказал свое крайне важное и никому не интересное мнение о событиях в США. "Президент [США Трамп] говорит "надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят "да пошел ты подальше", - поделился своими наблюдениями Путин.
Собственно, уровень понимания происходящего у российского президента вполне отражен в этой фразе. Что такое разделение властей, что такое компетенция уровней управления - для него зверь неведомый, высший пилотаж управления для Путина - это "вертикаль управления", где все решения принимаются исключительно наверху, а вниз спускаются руководящие указания. И - никакой инициативы и самостоятельности. На выходе в итоге рано или поздно получаем коллапс всей системы. Разумнее, конечно, было бы заняться российскими проблемами, которых Путин нагромоздил за свои 20 лет предостаточно. Но ему скучно заниматься рутиной, да и не понимает он, что с этим делать. А потому и лезет в международные дела, полагая себя компетентным в их решении. Правда, если ты ничего не можешь сделать внутри страны, то кто тебе сказал, что ты способен на что-то за ее пределами?
У распределенных систем управления свои противоречия, которыми сегодня активно пользуются те, кто поддерживает градус накала событий в Штатах. Но комментировать их с точки зрения совершенно иной логики бессмысленно и бесперспективно".
Кирилл Шулика:
"Путин сегодня сказал, что наша страна всегда поддерживала афроамериканцев в борьбе за их права. Анжела Дэвис, Мартин Лютер Кинг и т.д. Я-то уверен, что ничего хорошего в этом нет, СССР и рухнул в том числе и потому, что поддерживал оборванцев всего мира. Но это было, а теперь нет...
Теперь Россия выступает против терроризма, экстремизма и за ментов. Причем, это важно, за ментов во всем мире - от Украины времен Януковича до США. Россия - родина ментов. Это и есть позиционирование страны на мировой арене.
Новость не в том, что Путин сказал про то, что в США все плохо, а у нас все хорошо - с коронавирусом боремся лучше и расовых беспорядков нет. Новость в том, что он впервые очно за все время пандемии дал интервью, сидя рядом с журналистом Павлом Зарубиным. Вышел, так сказать, из бункера".