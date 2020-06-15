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Виктор Бабарико посетит сегодня пикет в Бобруйске

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  • 15.06.2020, 9:23
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Виктор Бабарико посетит сегодня пикет в Бобруйске
Виктор Бабарико
Фото: belgazprombank.by

Политик продолжает поездки по стране.

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико сообщил в своем официальном телерам-канале о том, что сегодня в 18.00 посетит пикет в Бобуйске. Он пройдет по адресу ул. Минская, 54 .

— Наша сила в единстве, последние недели — лучшее тому доказательство. Поэтому мы продолжаем поездки по Беларуси! Уже завтра 15 июня в 18:00 Виктор Бабарико посетит пикет в Бобруйске! Ждите по адресу: ул. Минская, 54 (возле городской бани). Более того, члены инициативной группы из Минска тоже поедут поддержать своих соратников из Бобруйска, они будут на местных пикетах с 15:00 и до 20:00, — отмечается в сообщении.


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