Макрон объявил о смягчении карантина во Франции 15.06.2020, 9:31

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Возобновят работу кафе и рестораны.

Президент Франции Эммаунуэль Макрон заявил, что с понедельника, 15 июня, в стране будет ослаблен карантин, который ввели из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает Le Рarisien.

«Вся территория Франции, за исключением Майотты и Гвианы, перейдет в зеленую зону. Мы сможем перевернуть страницу с первой волной кризиса, которую мы только что пережили», — заявил Макрон.

В частности, возобновят свою работу кафе и рестораны в Парижском региона. Также начнут подготовку к открытию детские сады, школы и колледжи.

Эммануэль Макрон также сообщил, что будет разрешен доступ посетителей в дома престарелых.

По состоянию на 15 июня во Франции коронавирус был обнаружен у более чем 194 тысяч человек. Более 29 тысяч человек умерли, в то же время почти 73 тысячи человек успешно прошли курс лечения.