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«Каждый день в больницу Речицы доставляют 10-15 человек с пневмониями»

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  • 15.06.2020, 9:45
  • 2,361
«Каждый день в больницу Речицы доставляют 10-15 человек с пневмониями»
ФОТО: «НАША НІВА»

Есть умершие среди медперсонала.

Жителя Речицы выписали из больницы с пневмонией, а потом у него подтвердили диагноз Covid-19. Каждый день в ЦРБ доставляют 10-15 человек с пневмонией.

«Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в нашей Центральной районной больнице, - пишет телеграм-каналу «Баста!» читатель из Речицы. - Моего дядю выписали 12 июня с диагнозом "двухсторонняя пневмония". Выписали, а сегодня позвонили и сообщили о положительном результате теста на коронавирус.

С его слов, в ЦРБ каждый день доставляют 10-15 человек с пневмониями, но лечения никакого нет! Люди умирают, есть смерти среди медперсонала.

Больница заполнена, а жители города по-прежнему относятся к опасности безалаберно. Очень мало людей в масках».

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