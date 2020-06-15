Проснулась Беларусь-партизанка 3 15.06.2020, 10:03

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Теперь народ готов бороться словом и духом за будущее своих детей.

Telegram-канал "Баста!" публикует письмо читателя, в котором он рассказывает о тех переменах, которые произошли с белорусами.

"Есть поговорка: "Всегда есть кто-то, кто мудрее, умнее, красивее и сильнее тебя", - пишет он. - "Сейчас есть тот, кто умнее, мудрее, красивее, сильнее и благороднее тебя. Это белорусский народ.

Тот, что натерпелся унижений от тебя! Тот, кто опустив голову, с тоской и уставшей ухмылкой, терпел ложь, поборы и оскорбления. Тот, кто потерял веру в тебя!

И сейчас он проснулся. Проснулась Беларусь-партизанка.

Теперь народ готов бороться словом и духом за будущее своих детей, за свою достойную жизнь.

За то, чтобы потом сказать: "Мы боролись, и мы победили. И, значит, наша жизнь уже прожита не зря".

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