Власти скрывают рост заболеваемости COVID-19 среди медиков 1 15.06.2020, 10:20

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Сотрудникам минских поликлиник запрещают сдавать тесты.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили медработники и их родственники:

"В столичных поликлиниках медикам категорически запретили сдавать мазки и экспресс тесты на СOVID-19, - пишет работник одной из минских поликлиник. - Не хотят показывать заболеваемость и рост случаев заражения среди медперсонала.

Администрация взяла все под свой контроль. Запрет объясняют тем, что медики в защите, но из защиты есть только маска, которую носят по пять часов".

"Минск, поликлиника №28, - сообщает родственник одной из сотрудниц. - Начальство "крайне не рекомендует" делать тесты работникам, несмотря на то, что симптомы у многих. Требуют "не ухудшать статистику".

Ничего не поменялось и с "коронавирусными доплатами". Каждому сотруднику приходится доказывать.что у них на приеме были пациенты с COVID-19, а это невозможно, ведь и у людей тоже анализы берут выборочно".

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