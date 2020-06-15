В Гомеле самолет совершил аварийную посадку: в его двигатель попала птица 3 15.06.2020, 10:42

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Фото: МЧС

Самолет выполнял рейс Прага - Гомель - Тиват.

14 июня в 11-24 спасателям поступило сообщение об инциденте в аэропорту «Гомель» Гомельского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air», совершил аварийную посадку, сообщает пресс-служба МЧС.

Предположительно, обстоятельства развивались следующим образом: при взлете, выполняя рейс «Прага - Гомель - Тиват», в его правый двигатель попала птица, что и стало причиной посадки. В результате инцидента пострадавших нет. Точная причина происшествия устанавливается.