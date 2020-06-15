Курс биткоина опустился ниже $9000 15.06.2020, 11:05

Курс первой криптовалюты упал на 4% за сутки.

Курс биткоина опустился до $8910, за 24 часа упав на 4%. Суточный объем торгов монетой вырос на 22% и достиг $20,2 млрд. Однако это на 70-75% ниже, чем в конце апреля, когда цена криптовалюты впервые с марта поднялась выше $9000. Доля BTC на рынке увеличилась до 65,1%, передает РБК.

Альткоины также подешевели. Курс Ethereum опустился до $221, токен XRP теперь стоит $0,184. Сильнее других из ведущих по капитализации криптовалют упала в цене Loopring — на 17%. В то же время Flexacoin подорожала на 17%. Вместе с тем капитализация рынка цифровых денег снизилась до $256 млрд.

Bitcoin выживет только как спекулятивный актив, заявили аналитики банка JPMorgan. Криптовалюта вряд ли сможет быть единой расчетной единицей или защитным активом, способным сохранять капитал, однако стала показывать большую взаимосвязь с традиционными активами, такими как золото и ценные бумаги.