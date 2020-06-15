Сегодня активисты «Европейской Беларуси» и Николай Статкевич выходят на свободу 5 15.06.2020, 11:07

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Встречаем лидеров сопротивлеия у входа в ЦИП на переулке Окрестина.

Активисты «Европейская Беларусь» Максим Винярский и Андрей Войнич должны быть освобождены сегодня примерно в 18.00, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Также сегодня в 11.45 из тюрьмы должен выйти лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

Максима Винярского и Андрея Войнича похитили 31 мая, после участия в законном пикете по сбору подписей. Николая Статкевича задержали до его начала. Позже суд вынес решение о 15 сутках ареста каждому. Сегодня срок наказания истекает.

Вы можете встретить лидеров сопротивления у входа в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на переулке Окрестина.