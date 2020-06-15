Польша поддержала позицию Литвы по БелАЭС

Польша поддержала позицию Литвы по БелАЭС1
- 15.06.2020, 11:22
- 1,522
Варшава поддерживает позицию Вильнюса на всех возможных европейских форумах.
Польша поддерживает позицию Литвы по Белорусской АЭС. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время встречи со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран.
"Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах", — цитирует "Новая газета Балтия" слова Моравецкого.
Литовский премьер поблагодарил Польшу за поддержку позиции отказа от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС.
Литва последовательно выступает против открытия АЭС в Островце, называя ее небезопасной. Литовский парламент запретил покупать электроэнергию с БелАЭС как опасного объекта.