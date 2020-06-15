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Польша поддержала позицию Литвы по БелАЭС

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  • 15.06.2020, 11:22
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Польша поддержала позицию Литвы по БелАЭС
Фото: Getty Images

Варшава поддерживает позицию Вильнюса на всех возможных европейских форумах.

Польша поддерживает позицию Литвы по Белорусской АЭС. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время встречи со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран.

"Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах", — цитирует "Новая газета Балтия" слова Моравецкого.

Литовский премьер поблагодарил Польшу за поддержку позиции отказа от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС.

Литва последовательно выступает против открытия АЭС в Островце, называя ее небезопасной. Литовский парламент запретил покупать электроэнергию с БелАЭС как опасного объекта.


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