В РФ американца Пола Уилана по делу о шпионаже осудили на 16 лет 2 15.06.2020, 11:42

Пол Уилан

Фото: EPA/ТАСС

Бывший морской пехотинец не признал вину.

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Судья огласил только резолютивную часть решения из-за того, что материалы засекречены.

48-летний Уилан работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У BorgWarner были контракты в России, Уилан часто бывал в стране начиная с 2007 года, писала Washington Post. До BorgWarner Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services, а ранее с 1994 года служил в морской пехоте. Дважды (в 2004 и 2006 годах) был в Ираке.

Помимо гражданства США, у Уилана были паспорта еще трех стран: Великобритании, Канады и Ирландии, сообщали в российском МИД. Обвиняемого навещали в изоляторе дипломаты каждой из этих стран.

ФСБ задержала Уилана в Москве в декабре 2018 года, Guardian указывала, что это произошло через несколько недель после ареста в США россиянки Марии Бутиной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».

Официально фабула дела Уилана не раскрывалась, дело слушалось в закрытом режиме. Известно, что, по версии следствия и гособвинения, Уилан, будучи кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В том числе 28 декабря 2018 года некий сотрудник российских спецслужб (по сведениям «Коммерсанта», майор управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ по фамилии Яценко) передал ему флешку со списком сотрудников одного из оперативных подразделений ведомства. Гособвинитель запрашивал для Уилана 18 лет колонии.

Уилан отрицает вину, сообщал РБК его адвокат Владимир Жеребенков. «Его считают кадровым разведчиком Соединенных Штатов Америки, что он чуть ли не полковник РУМО (разведывательного управления Министерства обороны). Пол вину свою не признает. Мы заявляли о провокации преступления, поскольку вся инициатива исходила от главного свидетеля обвинения», — говорил адвокат, подчеркивая, что Уилан «Россию любит, с уважением к ней относится», а в день задержания и несколько дней до этого американец практически непрерывно находился в состоянии алкогольного опьянения и не был способен на какую-либо «шпионскую операцию».

Обвиняемый признавал, что получал флеш-накопитель от русского знакомого, но, по его словам, ожидал, что там фотографии их совместного отдыха в Сергиевом Посаде. Свое преследование Уилан связывал с желанием сотрудника ФСБ выслужиться и одновременно избежать выплаты американцу долга в 100 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что Уилан попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до задержания, сообщал Жеребенков.