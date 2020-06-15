Жителям Дании выплатят почти по $3 тысячи 15.06.2020, 12:04

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Именно так власти решили поддержать граждан своей страны во время коронавируса.

Парламент Дании большинством голосов одобрил оказание прямой финансовой поддержки домохозяйствам для преодоления последствий экономического кризиса, вызванного вспышкой нового коронавируса. Не позднее октября работающие граждане получат в среднем по 19 тыс. крон (2,86 тыс. долларов), сообщает finanz.ru.

Всего на поддержку будет потрачено 60 млрд крон (9,04 млрд долларов), которые, согласно планам, должны будут поступить в национальную экономику и способствовать ее оживлению. Мера будет профинансирована за счет отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию.

Конкретную сумму для каждого человека определит размер пособия, заработанного в период с 1 сентября 2019 по август 2020 года.

Парламент принял решение об оказании финансовой помощи и живущим на социальное пособие, а также пенсионерам: все они получат по 1 тыс. крон (151 доллар), эта сумма не облагается налогом. «Но мы честно должны сказать, что это не изменит радикально жизнь людей. Это - поддержка для того, чтобы колеса завертелись», - отметил министр финансов Николай Ваммен.

Большинство парламентских партий выступили также за прекращение принятых ранее мер финансовой поддержки в виде отсрочки налоговых платежей включая НДС на общую сумму 300 млрд крон (45,2 млрд долларов).

Из-за вызванных коронавирусом ограничительных мер экономика Дании претерпела в этом году самое большое сокращение за все время со Второй мировой войны.