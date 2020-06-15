Палеонтологи открыли новый вид динозавров с похожими на крылья передними конечностями 15.06.2020, 12:06

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Динозавры жили около 90 миллионов лет назад на территории Аргентины.

Палеонтологи из Национального исследовательского центра науки и техники Буэнос-Айреса обнаружили в Патагонии останки Overoraptor chimentoi — нового вида паравесов (клада тероподовых динозавров) отряда ящеротазовые. По словам исследователей, этот динозавр бродил по Земле около 90 миллионов лет назад, пишет zn.ua.

Длина тела оверораптора достигала 1,3 метра. Он обладал длинными и изящными конечностями, которые напоминали крылья, приспособленными для бега ногами и серповидным когтем на одном из пальцев каждой конечности.

"Есть признаки, которые отличают Overoraptor chimentoi от аргентинских уненлагий, а также от таких двуногих хищников, как велоцирапторы. Анализируя его лапы, мы обнаружили птичьи особенности, связанные с полетом. Это заставляет нас думать, что по филогенетическому древу Overoraptor chimentoi был ближе к птицам, чем большинство известных до сих пор ящеров. <…> Однако наша гипотеза заключается в том, что его способность складывать крылья все же должна была иметь другую функцию, чем у летающих птиц, поскольку это животное бегало", - заявил один из авторов работы Фернандо Новас.

Ученые предполагают, что передние конечности динозавра играли роль в обеспечении баланса во время гонки, как это происходит у способных бегать птиц, например, страусов. Исследователи также отмечают, что обнаруженный оверораптор тесно связан с рахонависами — видом вымерших птиц из монотипического рода Rahonavis, живших во времена верхнемеловй эпохи на территории современного Мадагаскара и напоминавших микрорапторов.