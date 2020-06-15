«Мы едины в одном — он должен уйти» 15.06.2020, 12:20

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ФОТО: «НАША НІВА»

Последние недели перевернули обыденный склад жизни.

Пишет подписчица группы гражданской кампании "Европейская Беларусь" в "Фейсбуке":

"Заехал двоюродный брат, чисто кофе попить. Парниша он аполитичный всегда и сдержанный обычно.

Делаю кофе, садимся поговорить. Думаю, будем обсуждать мам, пап, дедушек и тетей. Нет! Не успел брат сесть за стол, как из его уст прозвучала ёмкая фраза "Ты видишь, что это животное вытворяет?". Я немножко в удивленном состоянии, но сразу понимаю о ком идет речь. Далее следовал диалог в красочных эпитетах, которые не стану ввиду цензуры класть на бумагу.

Как же поменялось наше общество за последние недели! Как же обезумевший диктатор настроил против себя тех, кто ранее и не интересовался политической жизнью страны! Это даже нужно постараться, чтобы так умело вызвать небывалый шквал ненависти у большинства жителей страны!

Да, мы разные, нас много, у нас различные предпочтения, но мы едины в одном – он должен уйти! Он исчерпал себя как политик, как личность, как деятель. С какой стороны не глянь – везде три процента.

Допил брат кофе, собирается уже на выход и перед тем, как покинуть квартиру сказал: "Не сомневайся, в нужный день я буду там, где должны быть все белорусы".