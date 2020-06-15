Какие курсы валют в обменниках в начале рабочей недели 1 15.06.2020, 12:38

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ФОТО: REUTERS

Доллар продолжает дорожать.

Доллар на торгах на минувшей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже то падал, то укреплялся. Сегодня в начале торгов американская валюта укрепляется. Tut.by посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.

В начале торгов сегодня доллар подорожал на 0,39% — до 2,3874 рубля (данные на 11.42).

Самый низкий курс продажи банком доллара — 2,392 рубля (Абсолютбанк), а выше всего — 2,43 рубля (Беларусбанк).

Выгоднее всего сдавать в банк американскую валюту в Технобанке, БСБ Банке и Абсолютбанке — 2,387 рубля.

Самый низкий курс продажи банком евро — 2,686 рубля (Абсолютбанк и БСБ Банк), а выше всего — 2,75 рубля (Банк БелВЭБ).

Выгоднее всего сдавать евро в Paritetbank, Технобанке, БСБ Банке — 2,682 рубля.