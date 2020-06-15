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Светлана Тихановская начинает объезд регионов

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  • 15.06.2020, 12:59
  • 5,193
Светлана Тихановская начинает объезд регионов
Светлана Тихановская
Фото: телеграм-канал "Страна для жизни"

Она будет сдавать подписные листы в избирательные органы.

С 15 июня Светлана Тихановская начинает объезд регионов, передает «Радыё Рацыя». Она будет сдавать подписные листы в избирательные органы. Про это рассказал пресс-секретарь Александр Кабанов:

- Точное количество подписей пока не было озвучено. На сегодняшний момент, мы планируем их сдавать. Сейчас идет очень большой объем работы по подсчету подписей, их проверке. Когда подсчет подойдет к концу, тогда уже будет понятно и мы будем озвучивать цифры.

Александр Кабанов обратил внимание на то, что пока рано говорить, в каком формате пройдет агитационная кампания и во что выльются протестные настроения. Это будет известно только после регистрации или нерегистрации Светланы Тихановской.


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