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Белорус создал игру, в которой нужно спасти Землю от коронавируса

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  • 15.06.2020, 13:25
  • 2,192
Белорус создал игру, в которой нужно спасти Землю от коронавируса

Многие пользователи, проходя квесты в игре, легко узнавали отсылки к реальным событиям.

Разработчик из Беларуси Владислав Пилянский создал игру, в которой надо спасти Землю от коронавируса. Она уже появилась на платформе Google Play, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

«Инфекция распространяется по всей планете, а вам нужно остановить ее с помощью вашей корпорации Planet to Save», — говорится в описании игры.

Многие пользователи, проходя квесты в игре, легко узнавали отсылки к реальным событиям, произошедшим во время пандемии коронавирусной инфекции. Например, чтобы выполнить одно из заданий, нужно не допустить распространения вируса на круизном лайнере.


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