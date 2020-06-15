Известные белорусские блогеры арестованы на 15 суток 6 15.06.2020, 13:30

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Их осудили за участие в легальном пикете по сбору подписей.

Блогеры Эдуард Пальчис, Николай Масловский и Владимир Цыганович (MozgON) наказаны административным арестом за участие в пикете возле Комаровского рынка 31 мая. Об этом сообщает правозащитный портал spring96.org.

Владимира Цыгановича (MozgON) обвиняли в том, что участвовал в акции возле Комаровский 31 мая. По словам свидетеля-омоновца, блогер якобы «выкрикивал лозунги, проявлял неуважение к властям», а также кричал «Жыве Беларусь!» и «свободу Тихановскому!» В итоге судья приняла решение наказать блогера новыми 15 сутками ареста.

Для Цыгановича это уже второй административный арест подряд: он был задержан 9 июня — тогда блогера направили отбывать 15 суток ареста, к которым ему заочно приговорили почти три месяца назад за встречу-митинг возле здания «Белнефтехима».

Аналогичное наказание (15 суток ареста) получил блогер Эдуард Пальчис в Октябрьском районном суде. Поводом для преследования также стал пикет по сбору подписей, который состоялся 31 мая возле Комаровского рынка.

Пальчис не был задержан, пока он остается на свободе. Он также сообщил в своем телеграмм-канале Palchys, что в пятницу будет рассматриваться еще один административный протокол против него.

За пикет 31 мая у Комаровки получил 15 суток ареста и блогер Николай Масловский. Его судили во Фрунзенском районном суде.