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В РФ произошел взрыв на строящемся корабле «Иван Папанин»

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  • 15.06.2020, 13:38
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В РФ произошел взрыв на строящемся корабле «Иван Папанин»

Корабль строится для ВМФ России.

Детонация газового баллона привела утром 15 июня к взрыву на патрульном корабле «Иван Папанин», стоящем на территории судостроительного завода «Адмиралтейские верфи».

«Взрыв баллона, предварительное трое пострадавших, проверка еще идет», — уточнили собеседники «Фонтанки» в ГУ МЧС Петербурга.

К заводу приехали пожарные и медики. Пресс-секретарь ведомства Андрей Литовка сообщил, что у него нет информации.

На судостроительном заводе происшествие подтвердили, но данные по количеству пострадавших разнятся.

«Произошел хлопок в закрытом помещении на строящемся «Папанине». Один пострадавший. Сотрудник ли это «Адмиралтейских верфей» — уточняется, как и степень вреда здоровью. Скорая увезла его в больницу. На месте работают наши работники», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе завода.

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» «Адмиралтейские верфи» спустили на воду в октябре 2019 года.


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