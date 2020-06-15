«Страну ты у меня не заберешь!» 15 15.06.2020, 13:40

18,661

Минчанка напомнила Лукашенко о судьбе Чаушеску и Каддафи.

Telegram-канал "Баста!" публикует эмоциональное выступление минчанки на легальном пикете по сбору подписей, который прошел 14 июня на Комаровском рынке.

"Я буду сам с автоматом защищать свою власть... - цитирует она слова Лукашенко. - Какая твоя власть, над кем? Надо мной? Да нету у тебя никакой власти, запомни это! И страну ты у меня не заберешь!

Историк... Историю он учил… Вы посмотрите, как он учил историю: у него Скорина жил в Санкт-Петербурге. Ты хоть сегодня выучи историю новейшего времени! Ты историю не учишь! Ты забыл про Чаушеску, ты забыл про Каддафи!

Если ты хочешь быть человеком – покайся перед народом и иди в одну из своих резиденций. Вот на резиденции у него хватает денег. Он нас обворовывает и строит себе там резиденции и там развлекается. Это же позор!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.