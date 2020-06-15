NASA: Титан отдаляется от Сатурна в 100 раз быстрее, чем раньше 4 15.06.2020, 13:47

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Титан - самый большой спутник Сатурна.

Титан, самый большой спутник Сатурна, удаляется от своей планеты в сто раз быстрее, чем это происходило раньше, сообщает CNN опираясь на новое исследование Nature Astronomy и NASA, передает zn.ua.

"Гигантский спутник не одинок в таком поведении; другие спутники, из 150 известных спутников нашей Солнечной системы, также медленно удаляются от планет, вокруг которых они движутся по орбите, включая наш собственный — Луну. Луна смещается примерно на 1.5 дюйма (3,81 см) ежегодно", — пишет издание опираясь на данные NASA.

Данные, собранные во время миссии NASA Кассини-Гюйгенс по изучению Сатурна и некоторых его лун, показали, что скорость миграции Титана составляет около 4 дюймов (10,16 см) в год.

Сатурн, вторая по величине планета нашей Солнечной системы, вероятно, сформировалась в период зарождения нашей Солнечной системы 4,6 млрд лет назад. Но ученые менее уверены в том, когда сформировались кольца планеты и множество ее спутников. Сейчас у планеты 82 спутника.

Титан, размером больше планеты Меркурий движется по орбите Сатурна на расстоянии 759 тыс миль. И если он ежегодно стремительно удалялся от планеты, то Титан, вероятно, был гораздо ближе к Сатурну в начале миллиардов лет назад, перед тем как переселиться.

Это означает, что вся планетарная система Сатурна также быстро расширялась.

"Этот результат привносит важный новый кусок пазла в дискуссионный вопрос о возрасте системы Сатурна и о том, как формировались его спутники", — сказал ведущий автор исследования и ученый Парижской обсерватории в Университете науки и литературы Валерий Лейни в своем заявлении, цитирует издание. Лейн работал над исследованием в качестве ученого в Лаборатории реактивного движения NASA.