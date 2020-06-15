Храм победы над церковью 6 Александр Гольц

15.06.2020, 13:51

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Александр Гольц

Как в России освящали церковь с фуражкой Гитлера.

В «лихие 90-е» по Москве ходила невеселая шутка: те, кто взялся строить капитализм в России, в силу своего образования строили его таким, каким он описывался в советских учебниках политэкономии — диким и варварским. Со всеми вытекающими последствиями. 14 июня можно было увидеть, какой храм способны построить те, кто большую часть сознательной жизни исправно получал зачеты по научному атеизму.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке был торжественно освящен патриарший собор в честь Воскресения Христова — главный храм Вооружённых сил. Этот храм был построен за рекордные два года. Решение о строительстве было принято в 2018-м, тогда же, когда в Минобороны появилось Главное военно-политическое управление. Надо сказать, что генералы его возглавившие не слишком скрывали, что намерены заняться созданием идеологии всего российского государства. Главный военный храм — это овеществленное воплощение этой идеологии, представляющей собой смесь мифов о Великой Отечественной войне и ритуалов православия. К религии это имеет лишь косвенное отношение. Это храм, для которого бог — не Иисус, а государство в его современном воплощении. Не зря же там появились — а после скандала были удалены — мозаики с ликами нынешних руководителей партии и правительства, а также Иосифа Сталина.

Министр обороны Сергей Шойгу вполне откровенно сказал: «Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим». Простой мысли о том, что в церковь, в общем-то, ходят, чтобы молиться, участвовать в таинствах (например, причащаться), в голове начальника военного ведомства не появилось.

О Боге вспомнил патриарх — положение обязывает. В своей проповеди предстоятель РПЦ отметил, что храм стал одним из символов исторического поворота народа и его Вооруженных сил к вере, «от бессмысленного бытия к осмысленному». При этом не объяснил, почему Победа, которой нам так натужно предлагают гордиться, случилась как раз в период «бессмысленного бытия». Впрочем, он довольно быстро свернул на сугубо земное и сообщил собравшимся радостную весть. Кирилл решил возложить на себя обязанности настоятеля главного военного храма: «Я буду иметь особое попечение о свершении богослужения и о пасторской деятельности, которая будет совершаться в приделах этого храма, памятуя о том великом значении, о той роли, которую имеют для нашего народа Вооруженные силы, Российская армия, Военно-морской флот и российская авиация». Заметим, что ранее настоятелем храма был назван председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан. Видимо, Кирилл сообразил, что с храмом будет связано многое, выходящее за ведомственные рамки...

В оформлении главной военной церкви торжествует милитаризм, а вовсе не вера. Гигантские изображения орденов, всевозможные батальные сцены полностью «задавили» иконы. Да и иконы эти весьма специфические. Сайт Минобороны сообщает: «Иконы родов войск и видов ВС РФ были отправлены в храм Воскресения Христова … где будут установлены в соответствующих пределах (Так в тексте. Пропагандисты грамоте не учены —прим.). В их числе лики небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного — небесного покровителя Военно-морского Флота, святого благоверного князя Александра Невского — небесного покровителя Сухопутных войск, святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, иконы Архистратига Божиего Михаила — небесного покровителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, иконы преподобного Иосифа Волоцкого — небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации». Можно только догадываться, почему ГОМУ и тыловики получили святых, а прочие управления Генштаба и Минобороны таковых не имеют. Рискну предположить, что в святцах нет такого количества святых, сколько в нашей армии органов управления. Следует оценить также тонкий юмор тех, кто назначил Иосифа Волоцкого покровителем интендантов, памятуя, очевидно, его полемику с нестяжателями…

Вряд ли в таком храме когда-нибудь появится «намоленность» — он просто не предполагает общения с богом. Инстинктивно начальники чувствуют эту пустоту. И спешат заполнить ее всевозможным мусором. Любое официальное описание храма содержит информацию, что «в честь года окончания войны диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. 75 лет со Дня Победы символизирует 75-метровая высота звонницы, а 1418 дней и ночей Великой Отечественной отразились как в высоте малых куполов — 14 метров 18 сантиметров, так и в длине мультимедийной галереи "Дорога памяти" на территории храмового комплекса — 1418 шагов. Кроме того, 1418 кв. метров — площадь витражей собора. Количество икон в иконостасе — 48 — соответствует числу месяцев войны. Иконостас инкрустирован 431 драгоценным и полудрагоценным камнем — столько же стрелковых дивизий насчитывалось в Красной армии к моменту окончания Великой Отечественной».

Идея максимально отразить в облике храма символы Победы принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу, сообщает «Красная звезда». О том, что вся эта околопобедная кабалистика не имеет никакого отношения к православной традиции, министру, очевидно, сообщить побоялись.

Дальше больше. В находящемся рядом с храмом музее «Дорога памяти» будут храниться некие «реликвии», сообщает телеканалу «Звезда» замминистра Тимур Иванов. И называет их: «Там есть уникальные вещи вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера, там есть уникальные экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на общее обозрение. Теперь есть возможность то, что до этого находилось в запасниках и не хватало экспозиционных площадей, мы [поместили] все туда», — сказал Иванов.

У этих людей, кажется, начисто отсутствует какое-либо нравственное чувство. Они на каждом шагу клянутся в верности памяти героев. И тут же размещают в музее, посвященном Победе, фуражку фюрера. А что, уникальный же экспонат. Типа, у нас здесь кунсткамера…

По большому счету, в их головах нет большой разницы. Что храм, что парк культуры и отдыха, что кунсткамера — все едино.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»