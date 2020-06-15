Павел Северинец осужден на 75 суток ареста

Павел Северинец осужден на 75 суток ареста19
- 15.06.2020, 14:01
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На политика составили два новых протокола.
Человек, сидевший с сопредседателем БХД Павлом Северинцем, задержанным 7 июня, сообщил о состоянии арестованного политика, передает пресс-служба БХД.
По его словам, у Павла были конфискованы все личные вещи - еда, лекарства, даже зубная щетка. Его отправляли два раза за неделю отсидки в КПЗ.
За это время на него составили еще два новых протокола и оба раза дали по 15 суток.
Теперь Павлу придется сидеть в тюрьме не менее 75 суток.
Белорусские христианские демократы считают условия, созданные для Павла Северинца, пыткой. БХД требует его немедленного освобождения.