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Павел Северинец осужден на 75 суток ареста

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  • 15.06.2020, 14:01
  • 9,949
Павел Северинец осужден на 75 суток ареста
ФОТО: SVABODA.ORG

На политика составили два новых протокола.

Человек, сидевший с сопредседателем БХД Павлом Северинцем, задержанным 7 июня, сообщил о состоянии арестованного политика, передает пресс-служба БХД.

По его словам, у Павла были конфискованы все личные вещи - еда, лекарства, даже зубная щетка. Его отправляли два раза за неделю отсидки в КПЗ.

За это время на него составили еще два новых протокола и оба раза дали по 15 суток.

Теперь Павлу придется сидеть в тюрьме не менее 75 суток.

Белорусские христианские демократы считают условия, созданные для Павла Северинца, пыткой. БХД требует его немедленного освобождения.


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